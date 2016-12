23:33 - Si aggrava con il passare delle ore il bilancio dei morti per il maltempo in Sardegna, Tre persone hanno perso la vita a causa del crollo del ponte sulla Provinciale 38 Olbia-Tempio, in località Monte Pino. Sono marito, moglie e suocera, trovati privi di vita all'interno di un furgone finito sotto il ponte. Le vittime del nubifragio salgono quindi a nove.