22:38 - Sono quattro i poliziotti rimasti coinvolti nel crollo del ponte di Dorgali, sulla provinciale 46 Oliena-Dorgali in Sardegna: tre sono stati salvati, il quarto è morto. L'auto è finita sotto il ponte. La vittima è un assistente capo, che viaggiava con altri tre colleghi che sono invece ricoverati in ospedale in prognosi riservata.