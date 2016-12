Maltempo Sardegna, avviate inchieste Sono per disastro e omicidio colposo

19:44 - Nuova allerta da parte della Protezione civile in vista dell'ondata di maltempo attesa per oggi: dopo una breve tregua tornerà infatti a piovere sulla già devastata Sardegna, dove da venerdì arriverà anche la neve oltre gli 8-900 metri. Il nubifragio che ha spazzato l'isola fra lunedì e martedì ha causato la morte di 16 persone.

La tregua concessa mercoledì dal maltempo ha iniziato a far tornare alla normalità le varie zone della Sardegna colpite dal nubifragio, con una netta diminuzione delle persone evacuate.



Gli sfollati sono scesi a 747 - Attualmente gli sfollati, infatti, sono 747, di cui 270 alloggiati nei vari centri di accoglienza creati in palestre, scuole, parrocchie e strutture alberghiere. Sono, invece, scese a 477 le persone che hanno trovato rifugio a casa di amici, parenti o conoscenti. Al bilancio manca il dato degli sfollati della zona che ha visto il maggior numero di morti, Olbia, ma anche nella città gallurese, assicura la Protezione civile, il trend è in costante diminuzione.



Continuano interventi per messa in sicurezza - Continuano, intanto, gli interventi di messa in sicurezza della zone flagellate dal nubifragio, in particolare nell'Oristanese (a Uras, Terralba, Laconi, Palmas Arborea), nel Nuorese e in Gallura.



Venerdì lutto nazionale - Il Consiglio dei ministri ha proclamato per venerdì 22 novembre un giorno di lutto nazionale per l'alluvione in Sardegna. In tutto il Paese si renderà omaggio alle vittime del ciclone che ha sconvolto l'isola.



Avviate inchieste per disastro e omicidio colposo - Intanto sono scattate due inchieste: una nella Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l'altra in quella di Nuoro. Si procede rispettivamente per disastro colposo e omicidio colposo. Le magistrature inquirenti hanno richiesto alle amministrazioni maggiormente coinvolte nella catastrofe di lunedì i progetti, le delibere e tutto quanto possa consentire di far chiarezza su opere stradali, manufatti, edifici, strutture e pianificazioni urbanistiche che hanno visto la luce negli ultimi anni.



Assessore Ambiente: "55 paesi in emergenza" - Cinquantacinque paesi in una situazione drammatica, non solo Olbia. E' uno dei primi dati illustrati in Consiglio regionale dall'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Andrea Biancareddu, sull'emergenza maltempo. Sette sono nella provincia di Cagliari, 17 a Nuoro, 6 a Oristano, 8 nel Medio Campidano, 7 in Ogliastra, 10 a Olbia Tempio.



Nove Comuni senz'acqua - Sono, invece, nove i Comuni ancora senza acqua per le condotte idriche danneggiate dall'ondata di maltempo. Sono ancora scollegati dalla rete idrica Torpè, Galtellì, Onifai, Irgoli, Oliena e Dorgali, tutti in provincia di Nuoro, San Teodoro, Loiri Porto San Paolo e Padru in Gallura. Dalle 22 alle 6.30 di venerdì sarà inoltre sospesa l'erogazione ad Orroli e Nurri. Lo segnala il gestore idrico Abbanoa che ha messo in campo uomini e mezzi per risolvere tempestivamente l'emergenza.



Carloforte, crolla una delle due colonne simbolo del paese - Il maltempo e le violente mareggiate non hanno risparmiato neppure Carloforte dove è andato a picco ciò che restava di una delle due colonne. Il monumento naturale di interesse nazionale situato sull'isola di San Pietro, lungo la costa sud occidentale della Sardegna, era diventato nel corso degli anni punto di riferimento e meta attrattiva per migliaia di escursionisti sia da terra sia da mare. Nello specifico il maltempo di questi giorni ha fatto crollare quello che restava del "dente" di roccia che affiorava dal mare, lasciando solo la base.