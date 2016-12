Un violento nubifragio ha messo in ginocchio la Sardegna, dove 16 persone sono rimaste uccise dalla bomba d'acqua che ha devastato l'isola. Il bilancio però conta ancora un disperso. Riferendo alla Camera sull'alluvione, il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando ha detto che gli sfollati sono 2.700 e che sulla regione si sono riversati in poche ore 450 millimetri d'acqua, quella che cade normalmente in sei mesi. Proclamato lo stato d'emergenza e stanziati venti milioni. Letta: "E' una tragedia nazionale".

20:08 Il Papa ai vescovi sardi: serve solidarietà

Il Papa, in un telegramma al presidente dei vescovi sardi Arrigo Miglio, esprime una "affettuosa parola di conforto e di incoraggiamento" ai colpiti dall'alluvione in Sardegna e "auspica che non venga meno la solidarietà e il necessario aiuto per fare fronte a questo momento difficile".

19:48 Ue: pronti a valutare invio aiuti

"Siamo pronti a valutare qualsiasi richiesta venga dall'Italia nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Seguiamo da vicino la situazione ed i miei servizi sono in stretto contatto con le autorità della Protezione civile in Sardegna", ha detto il commissario alle Politiche regionali Ue Johannes Hahn sul disastro che ha colpito la Sardegna.

18:44 Trovato vivo uno dei dispersi

E' stata ritrovata viva una delle due persone ancora disperse per il maltempo in Sardegna. E' un allevatore di Torpè (Nuoro) che è stato rintracciato dalla Protezione civile ma ha rifiutato di lasciare il suo podere. Manca ancora all'appello una persona di Onanì.

18:42 Letta: "Qui per incoraggiare soccorsi"

"Sono arrivato qui anche per incoraggiare il lavoro delle forze dell'ordine e delle organizzazioni di soccorso", lo ha detto il premier Enrico Letta a Olbia. "E' stato un evento straordinario, voglio esprimere alla comunità tutta la vicinanza dello Stato", ha concluso.

18:38 Letta: "Lo Stato c'è, faremo il massimo"

"Lo Stato c'è e sta facendo il massimo. Sono venuto qui anche per dire questo: i 20 milioni messi stamani sono una prima parte per uscire da questa emergenza e poi seguiremo con la ricostruzione". Così il premier Enrico Letta oggi a Olbia.

18:26 Letta in riunione al Centro soccorsi

Il premier Enrico Letta è riunito con i responsabili del Centro coordinamento soccorsi di Olbia, presieduto dal responsabile della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Al presidente del Consiglio vengono esposte le principali criticità del territorio. Il centro di coordinamento dei soccorsi è stato allestito nell'aula consiliare del comune di Olbia. Nella sala è interdetto l'ingresso ai giornalisti. Alla riunione partecipa anche il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci.

17:48 Nuova allerta meteo per 24-30 ore

La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo in Sardegna per le prossime 24-30 ore. Si prevede il livello di elevata criticità per rischio idrogeologico nel Campidano, Gallura, Iglesiente e nei bacini Flumendosa Flumineddu, Montevecchio Pischilappiu e Tirso. Livello di criticità moderata invece nel Logudoro.

17:26 Il Papa commosso: immane tragedia

"Profondamente commosso dall'immane tragedia che ha colpito la Sardegna, chiedo a tutti di pregare per le vittime, specialmente per i bambini". Lo scrive papa Francesco in un messaggio su Twitter.

17:01 Il premier Letta in viaggio per Olbia

Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, è in viaggio verso la Sardegna dopo la proclamazione dello stato di emergenza nell'isola. Il premier tra circa un'ora sarà a Olbia.

16:54 Gabrielli: nuova perturbazione, c'è rischio

"C'è una perturbazione che ha iniziato ad interessare la parte occidentale della Sardegna e si sta spostando nella parte orientale. Non immaginiamo che possa avere la stessa intensità di lunedì. Siamo usciti con un bollettino con un alto livello di criticità perché noi non facciamo previsioni meteo tout court, ma con effetto al suolo. In un territorio così violato, il rischio è più elevato". Così il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, da Olbia.

15:51 Sciacalli in azione a Olbia

I carabinieri del comando provinciale di Sassari segnalano almeno cinque episodi di sciacallaggio a Olbia, nelle zone più colpite dal ciclone. Secondo quanto ricostruito dai militari, alcune persone si sono presentate come dipendenti del Comune e della Protezione civile in via Ambalagi e Correggio, invitando la popolazione ad abbandonare le abitazioni per un pericolo imminente, ma sono state sorprese poco dopo mentre cercavano di introdursi all'interno delle abitazioni abbandonate.

15:45 Allerta per "bomba d'acqua" a Cagliari

Nuova allerta meteo per una possibile "bomba d'acqua" attesa intorno alle 16 su Cagliari. Lo si apprende dal Policlinico universitario di Monserrato, dove si è tenuta una riunione per definire le procedure per una eventuale evacuazione in caso di emergenza. Le lezioni nel frattempo sono state sospese.

15:27 Il ministro: "La Protezione civile aveva avvisato"

Il dipartimento della Protezione civile avvisò domenica, con un'allerta meteo, della possibilità di forti precipitazioni sulla Sardegna, ha detto il ministro dell'Ambiente. L'avviso, ha aggiunto, "indicava una criticità al massimo livello per il rischio idrogeologico, con possibilità anche di perdite di vite umane".

15:26 Orlando: "Gli sfollati sono 2.700"

"Sono circa 2700 le persone fuori dalle loro casa, ospitate in strutture o da parenti". Lo ha detto il ministro Orlando nel suo discorso alla Camera.

15:18 Orlando: in poche ore la pioggia di 6 mesi

In poche ore sono stati registrati "oltre 450 millimetri di pioggia quando nella serie storica le precipitazioni medie annue sono di mille millimetri". Il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando lo ha detto nella sua informativa alla Camera sull'alluvione in Sardegna. "Questo ha messo in crisi il sistema idrografico", ha aggiunto, spiegando che "i valori delle piogge sono da associarsi a valori plurisecolari".