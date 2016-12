Maltempo, prima neve in Sardegna

10:52 - Continua il maltempo in Sardegna, colpita dalla morsa del freddo: oltre alle piogge e al vento che sta spazzando l'isola, sui monti della Barbagia è caduta la prima neve. Tratte saltate e ritardi nei collegamenti navali, soprattutto per le proibitive condizioni del mare, con i traghetti bloccati da lunedì in quasi tutti i porti sardi. I venti di burrasca dovrebbero allentarsi in serata e consentire una ripresa delle tratte.