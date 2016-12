Maltempo in Sardegna, dalla Ventura alla Canalis: solidarietà dei vip su Twitter

Tgcom24 >

18:21 - Moltissime le manifestazioni di solidarietà da parte dei vip per il maltempo che ha causato vittime in Sardegna. Da Simona Ventura a Elisabetta Canalis, da Maurizio Crozza a Melissa Satta: in tanti hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alle popolazioni colpite dal nubifragio. Flavio Briatore ha messo a disposizione dei cittadini delle zone interessate dall'alluvione 14 alloggi della società Billionaire ad Arzachena e all'Huffington Post dice: "Stiamo pensando anche di liberare i magazzini del Billionaire se c'è necessità di altri posti. Sto anche valutando con i dipendenti di aprire una mensa per la gente. Molti hanno le case distrutte, le cucine non funzionano".