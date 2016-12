21:20 - Sono almeno cinque le persone disperse in Gallura, secondo la Protezione civile della Sardegna, tra Olbia e il crollo del ponte sulla Statale Olbia-Tempio. Il bilancio, avvertono gli esperti, potrebbe aggravarsi. Le ricerche proseguono in condizioni difficili in zone buie e non facilmente raggiungibili per il maltempo.