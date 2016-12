10:28 - Il premier Enrico Letta definisce quanto accaduto in Sardegna una "tragedia nazionale". "Abbiamo deciso di fare subito il Cdm per dichiarare lo stato di emergenza, che consente di avere immediatamente regole per interventi più rapidi - ha detto il presidente del Consiglio -. Le priorità sono prestare assistenza alle centinaia di persone evacuate e salvare le ultime persone disperse".