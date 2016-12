L'isola di Budelli venduta all'asta

07:44 - L'isola di Budelli, nell'arcipelago di La Maddalena, è stata venduta all'asta per 2,94 milioni di euro. Il passaggio di mano è avvenuto davanti al giudice del Tribunale di Tempio Pausania. Il nuovo acquirente, patrocinato da un avvocato toscano, è un imprenditore neozelandese con società in Svizzera. Ma potrebbe presto uscire di scena. Entro 90 giorni, infatti, il ministero dell'Ambiente e l'Ente Parco potrebbero far valere il diritto di prelazione.

L'isola di Budelli, con la splendida spiaggia rosa, è un paradiso incontaminato di 1.610.153 metri quadri dove non è possibile costruire nulla, visti i pesanti vincoli paesaggistici e ambientali che gravano sull'area: non ci si può neanche mettere piede se non si è accompagnati dal personale del Parco. E' finita all'asta a seguito del fallimento della vecchia proprietà, una società immobiliare milanese.



Il neoproprietario è un "vero ambientalista" - "Il mio cliente è un vero ambientalista, innamorato di Budelli e dell'arcipelago della Maddalena da decenni, un neozelandese impegnato nella autentica conservazione della flora e della fauna marina e terrestre, ha vissuto in varie parti del mondo ed è coinvolto in significativi progetti di conservazione marina e terrestre in vari siti". A tracciare l'identikit del nuovo proprietario dell'isola di Budelli è l'avvocato gallurese Giò Mura, che ha rappresentato lo studio legale toscano - primo patrocinatore del neozelandese - nell'udienza di davanti al giudice dell'esecuzione immobiliare.



"E' una persona molto sensibile alle preoccupazioni e alle istanze degli ambientalisti locali - chiarisce ancora l'avvocato Mura - Ha acquistato l'isola con l'obiettivo di preservarne l'ecosistema in conformità con gli ideali dell'Ente Parco dell'Arcipelago".