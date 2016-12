Gabrielli: no abitabilità seminterrati Prime stime: Gallura, danni per 9 mln

12:20 - "Considero criminale che si consenta l'abitabilità dei seminterrati", soprattutto in zone a rischio esondazione. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, in commissione Ambiente della Camera, facendo il punto sull'alluvione in Sardegna. Questi sono i presupposti "che ci portano a raccattare morti in giro per l'Italia". E intanto si fanno i conti dei danni, che superano i 9 milioni di euro.

Le prime stime riguardano i comuni di Olbia e Arzachena, i centri della Gallura più colpiti dalla terribile alluvione del 18 novembre. Si parla di almeno 4 milioni per i danni alle infrastrutture, mentre altri cinque milioni serviranno per porre riparo ai gravi problemi ambientali causati dallo sversamento nel rio San Giovanni degli idrocarburi della ditta Camp, le cui cisterne sono state trasportate dalla piena del canale.



Arzachena, servono almeno 700mila euro - La prima stima ufficiale, ma provvisoria, per Arzachena, è stata fatta dal sindaco Alberto Ragnedda, che ha inviato la comunicazione al commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna, Giorgio Cicalò. "I danni, strettamente legati alle infrastrutture pubbliche, si aggirano intorno ai 700mila euro", ha spiegato.



Olbia, 3 milioni di danni alle infrastrutture - A Olbia, invece, la cifra si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. "E' una prima stima dei danni, legati alla viabilità, ossia alle strade comunali che attraversano la città di Olbia", ha detto il sindaco Gianni Giovannelli.



Cinque milioni per l'emergenza ambientale - "Al momento una ditta specializzata, per conto delle due amministrazioni comunali - ha aggiunto Ragnedda - ha effettuato una prima stima del danno ambientale causata dallo sversamento di idrocarburi a San Giovanni; in questo caso la cifra si aggira intorno ai 5 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza del territorio".