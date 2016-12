Convegni e maialetti, in manette il consigliere sardo Piras

11:46 - E' stato arrestato a Cagliari dai carabinieri e dalla guardia di finanza il consigliere regionale Sisinnio Piras (Pdl), nell'ambito dell'inchiesta sul presunto uso illecito dei fondi ai gruppi del Consiglio regionale. Sotto accusa una serie di convegni che per la procura non si sarebbero mai tenuti ma che sarebbero serviti a giustificare spese per 24mila euro. Sospetti anche gli acquisti di decine di maialetti.

Piras è stato raggiunto da carabinieri e guardia di finanza mentre si trovava nella sua abitazione. A far scattare l'arresto ci sarebbe la necessità di evitare un inquinamento probatorio dopo le perquisizioni di cui era stato oggetto dei primi giorni di novembre.



Fiamme Gialle e carabinieri avevano perquisito l'abitazione dell'esponente politico alla ricerca di documenti relativi a una serie di convegni di Medicina sportiva organizzati nella palestra Azzurra 2000 di Villacidro, intestata alla moglie del consigliere regionale. In realtà, secondo l'accusa, i convegni non si sarebbero talvolta tenuti, ma sarebbero serviti per giustificare circa 24mila euro di fondi destinati al gruppo Pdl. Ma non solo, gli investigatori avrebbero cercato di accertare anche il consumo di decine di maialetti durante i banchetti seguiti ai convegni nonché il fatto che le sedie utilizzate risulterebbero acquistate, mentre testimoni avrebbero sostenuto che i partecipanti ai dibattiti si portavano le sedie da casa.



Sisinnio Piras è il terzo consigliere regionale del Pdl e quarto arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi ai gruppi della Sardegna. Nel novembre scorso erano finiti in manette l'ex capogruppo del Pdl e poi alla guida di "Sardegna è già domani", Mario Diana, il consigliere e presidente della Commissione Cultura, Carlo Sanjust (Pdl), e l'imprenditore Riccardo Cogoni, quest'ultimi due ora ai domiciliari.