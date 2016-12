Cagliari, ucciso il titolare di un centro scommesse: i Cc arrestano il figlio

15:30 - Svolta nell'omicidio di Ercole Meloni, 72 anni, di Seui (Ogliastra), titolare del centro scommesse Bet 1128 ucciso nella notte a colpi di pistola mentre si trovava all'interno dell'agenzia in via Anglona, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. I carabinieri hanno arrestato il figlio della vittima, Roberto Meloni, 48 anni.

L'assassino è stato ricercato tutta la notte dai carabinieri che hanno sentito anche alcune testimonianze. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. Inutili i soccorsi per Meloni. Il centro scommesse è stato teatro nei mesi scorsi di un'altra sparatoria.