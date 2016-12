Tgcom24 >

Cronaca >

Sardegna >

Cagliari, crolla soffitto in aula di liceo<br>Un'insegnante e due studenti feriti 29 novembre 2013 Cagliari, crolla soffitto in aula di liceo

Un'insegnante e due studenti feriti Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare e chiudere la scuola. Dai primi accertamenti è emerso che a cedere è stato l'intramezzo del solaio: ora si procederà al sopralluogo di tutte le classi. La denuncia della Rete Studenti: "E' uno scandalo, siamo stanchi di avere paura a scuola" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:06 - Tragedia sfiorata questa mattina al liceo Dettori, in pieno centro a Cagliari, dove in un'aula al pian terreno è crollata parte del soffitto. Un'insegnante e due alunni sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. L'ala dell'istituto è stata fatta evacuare per precauzione. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco, che ora sono al lavoro per cercare di chiarire le cause del crollo.

Il fatto è successo durante la lezione di italiano, nella classe prima C del liceo, che si trova in via Cugia, al centro di Cagliari. Improvvisamente ha ceduto una parte del soffitto, creando il panico tra gli studenti. Il preside del liceo ha dunque invitato tutti gli studenti a tornare a casa e la scuola è stata chiusa, non si sa per quanti giorni. A cedere - hanno spiegato i Vigili del fuoco - è stato l'intramezzo del solaio: ora dovranno controllare tutti i soffitti dell'edificio ed eventualmente metterli in sicurezza. Per effettuare il sopralluogo delle classi è arrivato sul posto anche un ingegnere della Provincia di Cagliari.



La testimonianza: "Il boato è stato fortissimo" - "Abbiamo sentito un boato, poi si è staccata la corrente elettrica e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave". E' il racconto di Alessandro Marongiu, rappresentante degli studenti del liceo Dettori. Al momento del crollo si trovava nella classe accanto. "Siamo rimasti un breve periodo in aula - racconta lo studente - poi siamo usciti nel corridoio e abbiamo visto i ragazzi della prima. Erano sconvolti, alcuni piangevano".



Rete Studenti: "Siamo stanchi, scuole non a norma" - Intanto sull'episodio arriva la presa di posizione della Rete degli Studenti: "Nel nostro Paese una scuola su due non è a norma". "E' uno scandalo, un'emergenza nazionale - tuona Daniele Lanni, portavoce nazionale della Rete - anche questa volta abbiamo sfiorato la tragedia. Siamo sconvolti, cosa si sta aspettando per investire nella sicurezza delle scuole? Siamo stanchi di avere paura ogni volta che mettiamo piede in una scuola".