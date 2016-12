10:35 - Momenti di paura all'aeroporto cagliaritano di Elmas, dove un volo Ryanair diretto a Treviso ha dovuto rientrare in emergenza a causa di un problema legato a uno dei motori. L'aereo ha comunque fatto rientro in aeroporto senza problemi ed è atterrato regolarmente. L'emergenza, durata 35 minuti, ha però provocato alcuni ritardi nei voli in partenza e arrivo.