00:26 - Bandito solitario in azione ad Assemini. Nel mirino è finita una tabaccheria in via Carmine. Un rapinatore col volto coperto e armato di fucile ha fatto irruzione nel negozio e minacciando il titolare si è fatto consegnare l'incasso, circa 300 euro. Prima di fuggire ha anche arraffato 150 biglietti Gratta e Vinci. Il malvivente si è allontanato a bordo di una Fiat 500 rubata. Sul fatto indagano i carabinieri.