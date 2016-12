Alluvione, primi sciacalli a Olbia

16:08 - Sciacalli in azione nelle zone della Sardegna colpite, domenica e lunedì, dall'alluvione. A Olbia, un malvivente è stato sorpreso all'interno di un appartamento ed è stato messo in fuga dai proprietari. Sono stati inoltre distribuiti per la città alcuni volantini "bufala", che consigliavano la popolazione di lasciare le proprie case. I carabinieri invitano a diffidare da persone che si presentano come dipendenti di enti impegnati nei soccorsi.