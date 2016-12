Alcoa, bloccato ingresso Fed Cup

12:01 - Ingresso principale bloccato, per una manifestazione degli operai dell'Alcoa, alla finale della Fed Cup femminile di tennis, a Cagliari. La gara Italia-Russia è prevista nel capoluogo sardo a partire dalle 12,30. Ma i cassintegrati dell'azienda intendono sfruttare l'evento sportivo per dare visibilità alla loro vertenza. Le forze dell'ordine sono schierate per impedire l'accesso di 50 operai che vogliono manifestare durante l'incontro.