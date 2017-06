Sardegna, ritrovati tre escursionisti: in salvo madre e 2 bambini

Tratti in salvo tre escursionisti di nazionalità tedesca dispersi nelle montagne di Villacidro e individuati dal personale del Corpo forestale. Impegnate diverse pattuglie per ritrovare due bambini con la madre, rimasti bloccati per la nebbia e per l'asperità del territorio in località Piscina Irga. Con loro il padre che, data la situazione critica, si è allontanto a chiedere aiuto ai Carabinieri di Villacidro, senza però ritrovare il luogo di partenza.