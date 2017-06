E' guerra in Sardegna tra fenicotteri rosa e agricoltori. I primi, rimasti senza stagni per la siccità, trovano rifugio notturno nelle risaie schiacciando tutti i germogli; i secondi cercano di difendere i raccolti a colpi di trombette, fischietti e petardi. Campo di battaglia sono i terreni coltivati tra Cagliari e Oristano. "Non possiamo fare la fame - denunciano gli imprenditori agricoli, - ma niente fucili: questi grandi uccelli sono il simbolo della nostra isola".