Sardegna, fiamme in Gallura

Momenti di paura a Zappalì, una frazione di Loiri Porto San Paolo, in Sardegna, per un vasto incendio. In via precauzionale sono state evacuate tre abitazioni all'ingresso del paese, mentre le fiamme hanno già distrutto circa trenta ettari di bosco e pascolo delle colline del Comune di Loiri. Complicato l'intervento dei soccorsi per il forte vento e per il luogo impervio. Le fiamme sono state spente da due Canadair e due elicotteri.