"Avrò bisogno dell'aiuto di tutti e di ciascuno di voi. Non di soldi, ma la pressione perchè un ragazzo di 25 anni abbia il diritto di sperare": è una corsa contro il tempo quella di Toni Capuozzo per cercare di salvare la vita a Kemal, un ragazzo di Sarajevo, malato di tumore. Il giovane, portato in salvo in Italia da Toni, dentro un giubbotto antiproiettile, nel 1992, non può essere operato per la mancanza di impegnativa per le spese da parte del suo Paese. L'inviato di guerra ha lanciato l'hashtag #hope4kemo, invitando tutti ad inviare un tweet al ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, affinchè possa sollecitare un intervento urgente.