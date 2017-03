Nei giorni della scomparsa, Sara Capoferri, la mamma di 37 anni che aveva fatto perdere le tracce di sè, aveva trovato ospitalità da un uomo di colore conosciuto per caso alla fermata di un autobus. A Mattino 5, ecco il suo racconto: "Sara ha passato tutto il tempo in silenzio: dormiva ed era sempre calma. Ho capito che qualcosa non andava, quando cambiava canale durante i Tg".