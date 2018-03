Santone Mehaleon, parla una paziente: "Mi ha curato l’alluce valgo con l’energia"

Striscia la Notizia torna ad occuparsi di Mehaleon, il santone di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, indagato per truffa ed esercizio abusivo della professione medica. Accuse nate proprio grazie al tg satirico, che ha messo in evidenza le inquietanti pratiche curative in un servizio dello scorso ottobre. Questa volta l’inviato Moreno Morello, oltre a mostrare alcune immagini inedite sui riti eseguiti dal santone e dai suoi collaboratori, ha incontrato una delle pazienti "miracolosamente curate" dal Mehaleon. "Ho fatto le radiografie al mio alluce valgo e non camminavo più", spiega la donna che sostiene di aver risolto il problema grazie ai metodi del santone. "Sono guarita un po’ alla volta, mi sono stesa sul mio letto e ho sentito l’energia che mi lavorava nei piedi e il risultato è stato che non mi sono più operata", ha aggiunto.