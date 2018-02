Sanremo, un giornalista denuncia: “Sapevamo i vincitori prima della chiusura del televoto”

Striscia la Notizia lancia una bomba su Sanremo: il giornalista Dario Antonio, presente nella sala stampa del Festival, ha denunciato di aver saputo i nomi dei vincitori ben 20 minuti prima la chiusura del televoto. “Voglio segnalare, denunciare quello che è accaduto alla finale. Alle 00:39, ventuno minuti prima della chiusura ufficiale del televoto in diretta, in sala stampa è giunta la notizia che i vincitori del festival erano Ermal Meta e Fabrizio Moro". Il giornalista ha poi aggiunto: "Ho prontamente pubblicato questa notizia sul blog Controcomunicazione.com, c’è un post con l’orario specifico della pubblicazione con il quale anticipavo la notizia e ora sono qui per denunciarlo. Nel momento in cui ho capito che il televoto era chiuso prima che lo annunciassero in diretta, l’ho fatto presente, ma mi hanno fatto spallucce”. Un vero giallo da svelare.