Sanremo, segrega la madre in casa per 8 anni: arrestato 21enne

La polizia ha arrestato a Sanremo un giovane di ventun'anni con l’accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per ben 8 anni. “Dammi ancora dei soldi, quelli di papà non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello”. Sono queste le parole pronunciate dal ragazzo nei confronti della donna. A Pomeriggio Cinque le immagini che mostrano le catene con cui la donna è stata seviziata per tutto questo periodo. Una situazione fatta di emarginazione, umiliazioni, violenze verbali e fisiche, iniziate quando il ragazzo aveva solo tredici anni e che si perpetravano dinanzi agli occhi attoniti e passivi del padre e della sorella di quest’ultimo.