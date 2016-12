Sanremo, licenziati altri 4 "furbetti"

Ancora licenziamenti a Sanremo: altri quattro dipendenti del comune sono stati lasciati a casa dalla commissione disciplinare, a seguito dell'inchiesta sull'assenteismo denominata Stakanov che nell'ottobre scorso portò 35 persone agli arresti domiciliari e per altre 8 ci fu l'obbligo di firma. Tra i nuovi "furbetti del cartellino" ci sono un operaio specializzato per la manutenzione degli edifici, un geometra, un'impiegata del servizio notifiche e una dell'anagrafe. Il geometra si sarebbe allontanato dal posto di lavoro ingiustificatamente almeno 150 volte, gli altri, a vario titolo, si sarebbere fatti timbrare il cartellino da amici per poi fare i loro comodi. Il solito, insomma. Salgono così a 26 i dipendenti lasciati a casa, tra loro l'indimenticabile vigile in mutande.