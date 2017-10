Sanremo, assenteista ci ricasca: "pizzicato" mentre lavora al mercato

Il precedente - Il "recidivo" era già finito sotto la lente degli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta Stachanov coordinata dal sostituto procuratore di Imperia, Maria Paola Marrali. Tra i 75 indagati - alcuni dei quali sorpresi dalle telecamere installate dalla Guardia di Finanza mentre si assentavano dal lavoro o timbravano il cartellino al posto di un collega - c’era anche il bibliotecario sanremese. Ma a differenza di altri assenteisti, per lui non era scattato né l’arresto né il licenziamento. E dopo appena venticinque giorni di sospensione, in attesa che la magistratura decidesse se rinviarlo a giudizio o archiviare la sua posizione, il dipendente era tornato regolarmente in servizio.



Malato immaginario - Due anni dopo, però, il "furbetto" sembra esserci cascato di nuovo. A incastrarlo ci sarebbe la testimonianza dei vigili, che avrebbero "pizzicato" il bibliotecario mentre, pur risultando malato, vendeva frutta insieme un amico. Gli accertamenti dovranno verificare se il lavoratore percepisse una seconda retribuzione senza l'autorizzazione del Municipio e se, al momento dei fatti contestati, l’indisposizione dichiarata fosse incompatibile con l’attività svolta.