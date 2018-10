Sanità, sciopero dei medici: fermi per 24 ore il 9 novembre

E' stato proclamato ufficialmente per il 9 novembre l'annunciato sciopero dei medici. Lo si legge nella comunicazione inviata dai sindacati alle istituzioni competenti. La mobilitazione durerà 24 ore ma, come previsto per legge, "sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili". L'agitazione è stata proclamata per la mancanza di risorse per il fondo sanitario e per il personale.