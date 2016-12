San Patrignano scende in 100 piazze per sostenere la prevenzione

Nel week end del 25-26 giugno, in occasione della giornata mondiale per la lotta alla droga, la Comunità di San Patrignano sarà presente, per la prima volta nella sua storia, in oltre 100 piazze italiane con i biscotti prodotti dal suo forno per raccogliere fondi a sostegno dei suoi progetti di prevenzione, all'interno della campagna "Fermiamoli prima”.