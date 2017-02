Salute, calano gli aborti in Italia: stabile il numero dei medici obiettori

In 30 anni, quindi, le ivg sono calate di 131.216 unità, mentre i ginecologi non obiettori sono scesi di 117 unità. Numeri che secondo il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, garantiscono l'applicazione della legge 194 sull'ivg. Infatti, come di recente rilevato dallo stesso ministro, in trent'anni c'è stato un "dimezzamento del numero di ivg settimanali, a livello nazionale, a carico dei ginecologi non obiettori, che nel 1983 effettuavano 3,3 ivg a testa a settimana, mentre ne effettuano 1,6 nel 2013, e dalle Regioni non è giunta alcuna segnalazione di carenza di medici non obiettori". Secondo il ministero, quindi, "il numero dei punti ivg appare più che adeguato rispetto al numero delle ivg effettuate". La legge 194, inoltre, come rilevato dal ministero, ''non prevede interventi di ivg in tutte le strutture ospedaliere e ogni regione ha autonomia organizzativa''.



Dati più volte contestati dalla Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge 194 (Laiga), che sostiene come l'Italia sia tra gli ultimi Paesi in Europa per tutela della salute delle donne che vogliono abortire con una media, appunto, del 70% di ginecologi obiettori e otto regioni in cui tale percentuale oscilla tra l'80% e il 90%, come in Molise e Campania.