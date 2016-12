Salerno-Reggio Calabria, i genitori dei ragazzi morti vogliono la verità

La galleria killer - Gravi difetti strutturali, mancanza di illuminazione, qualità scadente dell'asfalto e assenza di barriere protettive: è questa la situazione in cui si trova la cosiddetta "galleria della morte", tra Framisi e San Rocco. Questo tratto di A3 in direzione sud, merita in pieno il suo triste epiteto di galleria killer. Il verdetto dei tecnici, chiamati a valutare questo punto di autostrada, dove, il primo marzo, hanno perso la vita quattro ragazzi, non ha lasciato dubbi. Quell'incidente si poteva evitare. Ma già alla fine di novembre un diciannovenne era rimasto vittima di uno schianto fatale in questo stesso punto.



L'appello dei genitori - Per i genitori che cercano la verità, c'è la consolazione di aver saputo come sono andate veramente le cose. E l'amara consapevolezza che quelle morti avrebbero potuto, e dovuto, essere evitate.