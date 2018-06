Salerno, pacco bomba a giovane avvocato: grave in ospedale

Giampiero Delli Bovi, avvocato civilista di 29 anni, è rimasto ferito gravemente alle mani aprendo un pacco bomba a lui indirizzato, trovato sul cancello di ingresso di casa a Montecorvino Rovella (Salerno). Il giovane ha fatto praticantato nello studio legale del neo sindaco Martino D'Onofrio. Il giovane professionista è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.