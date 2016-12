Salerno, la foto della figlia nuda finisce sui cellulari di tutto il paese e il padre lancia un appello: "Cancellatela"

A scoprire che quell'immagine stava circolando sugli smartphone è stato proprio il padre della ragazza, avvisato da un collega che l'aveva ricevuta. A quel punto il genitore si è allarmato e ha deciso di fare un appello sul Giornale del Cilento per fare sparire quel selfie: "Mi rivolgo a chi ha sul proprio cellulare la foto di mia figlia, mi conoscete tutti e sapete io che persona sono. Vi prego, cancellate questa immagine e non inviatela a nessuno". In totale anonimato, l'uomo ha poi continuato: "Mia moglie è sconvolta e dalla vergogna non esce di casa. Mia figlia è piccola, ha commesso un errore che le costerà caro, ma voi aiutatemi".