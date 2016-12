Salerno, gioca 255 gratta e vinci ma perde ogni volta: giovane fa causa e ottiene 3mila euro di rimborso

Un 29enne salernitano riceverà un rimborso di tre mila euro per aver giocato, e sempre perso, ben 255 gratta e vinci, praticamente uno ogni giorno dell'anno. Il giudice di pace di Vallo della Lucania, Salerno, ha decretato che il giovane dovrà ricevere per intero la somma spesa per l'acquisto dei tagliandi visto che i gratta e vinci non riportavano nè le probabilità di vincita nè le avvertenze sul rischio della dipendenza dal gioco.