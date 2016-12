Salerno, 400 nuovi letti d'ospedale: inutilizzabili perché troppo larghi

Quattrocento letti nuovi di zecca , ma inutilizzabili perché fuori misura : succede all' ospedale "Ruggi" di Salerno , che per l'acquisto, secondo la stampa locale, avrebbe speso un milione di euro . I letti rispettano perfettamente le dimensioni standard europee. Peccato che con il loro metro e dieci di larghezza non entrino negli ascensori e dunque non possano essere impiegati per trasportare i degenti da un piano all'altro, fra laboratori di analisi e sale operatorie.

Il problema, insomma, non è far arrivare i letti alle stanze (per quello ci sono i montacarichi, che però vengono utilizzati normalmente per la biancheria e talvolta anche per i pazienti deceduti), ma spostarli dopo. Per ora all'ospedale ne sono arrivati soltanto una quarantina: "Ci siamo già attivati - spiega il direttore sanitario Angelo Gerbasio -. Domani la ditta ci fornirà spiegazioni sulle possibili modifiche da fare, se ci saranno costi aggiuntivi o meno. Dalla risposta comprenderemo se bloccare o meno la gara d'appalto".



Resta da capire chi ha deliberato l'incauto acquisto e se la direzione medica sia stata consultata. Non è la prima volta, peraltro, che il Ruggi balza agli onori delle cronache. È di appena un paio di giorni fa, ad esempio, la notizia che un guasto all'impianto di riscaldamento dell'intero reparto di cardiologia ha costretto i pazienti a portarsi le stufette da casa e ha lasciato al freddo la riabilitazione, le sale operatorie di cardiochirurgia e di chirurgia vascolare e la terapia intensiva di cardiochirurgia.



Non va meglio sul piano del personale: a settembre l'operazione "Just in time" delle Fiamme Gialle, ha portato all'individuazione di oltre 850 dipendenti assenteisti. Per otto di loro è già scattato il licenziamento, in 500 rischiano di andare a processo, per gli altri 350 invece finanzieri hanno accertato soltanto uno o due episodi di mancata presenza al lavoro e la verifica delle loro posizioni è tornata ora ai dirigenti dell'azienda ospedaliera.