Salerno, 30 migranti bloccano il traffico su strada statale

Un gruppo di trenta migranti ha bloccato il traffico sulla Statale 19, che collega Sicignano degli Alburni con Petina, a sud di Salerno. La protesta è scattata per la localizzazione scelta per il centro di accoglienza in cui i giovani sono ospitati, sistemato in un'area periferica della frazione Galdo. I profughi, tutti del Gambia, chiedono il trasferimento in un'altra struttura.