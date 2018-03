Sacchetti spazzatura lanciati contro sede della Regione Campania

Decine di sacchi della spazzatura sono stati lanciati dinanzi all'ingresso della Regione Campania. A lanciare i rifiuti in segno di protesta i partecipanti al corteo che ha sfilato per le strade del centro storico di Napoli fino all'edificio della giunta regionale. Nel mirino il presidente Vincenzo De Luca a cui vengono contestate le decisioni in merito alla gestione dei rifiuti in Campania. Numerosi gli striscioni con la scritta "Dimettiti".