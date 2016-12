Sabato di tregua ma il maltempo tornerà già nelle prossime ore

11:53 - Il maltempo concederà una tregua in molte regioni italiane. Domenica però -afferma il meteorologo Flavio Galbiati- assisteremo a un nuovo peggioramento a iniziare dalle regioni settentrionali per l’arrivo sull’Italia del ciclone associato alla perturbazione che dall’Atlantico si sta portando verso il Mediterraneo occidentale. Lunedì il maltempo risparmierà solo alcuni settori del medio Adriatico e del Sud; martedì tempo più asciutto su gran parte del Nord, ancora a rischio piogge Emilia Romagna, Centro, Campania e Sardegna.

Dal punto di vista termico il fine settimana trascorrerà con temperature eccezionalmente miti in tutta Italia; per l’insistenza dei venti di Scirocco le punte massime potranno superare localmente i 25 gradi sulle Isole e all’estremo Sud. Poi nel corso della prossima settimana correnti di aria più fresca raggiungeranno il Mediterraneo sostituendosi all’attuale massa d’aria calda e umida; le temperature si riavvicineranno alle medie stagionali. Questo significa che tra pochi giorni ci attende un calo termico, che sarà più evidente in quelle regioni che nel weekend godranno di temperature molto al di sopra della norma.



PREVISIONI OGGI

Giornata con cielo nuvoloso sulla maggior parte dell’Italia anche se saranno possibili temporanee schiarite. Piogge possibili in Piemonte, specialmente nel settore meridionale; nel resto del Paese sarà possibile solo qualche debole pioggia a carattere isolato. In serata piogge anche sul Ponente ligure; qualche debole pioggia sparsa sulle regioni peninsulari. Temperature in rialzo di 2-4 gradi al Nord, con clima molto mite per effetto dei venti di Scirocco che a tratti potranno essere intensi soprattutto in Sardegna, Sicilia, Calabria e nel Salento. In Liguria soffierà la Tramontana. Previsti 25 gradi per Palermo, 23 gradi per Trapani, 22 gradi per Sassari, Olbia, Messina, Catania, Reggio Calabria, Napoli, Lamezia, 21 gradi per Cagliari, Alghero, Lecce, Brindisi, Roma, 20 gradi per Crotone, Bari, Viterbo, Grosseto, Firenze, 19 gradi per Taranto, Catanzaro, Pisa, 18 gradi per Potenza, 17 gradi per Pescara, Venezia, Trieste, 16 gradi per Rieti, Perugia, Campobasso, 16 gradi per Verona, Udine, Treviso, Imperia, 15 gradi per Bologna, Novara, Milano, Genova, Bergamo, 14 gradi per L’Aquila, Treviso, Rimini, Bolzano, Brescia, 13 gradi per Piacenza, Torino, 11 gradi per Aosta e 10 gradi per Cuneo.



DOMENICA NUOVO INTENSO PEGGIORAMENTO PER L’ARRIVO DI UN CICLONE MEDITERRANEO

Domani piogge sparse in gran parte del Nord, moderate sul Piemonte, per lo più deboli altrove. Al Centrosud inizialmente avremo delle schiarite, dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con qualche pioggia in Sardegna. In serata piogge in intensificazione in Piemonte e sulla Liguria; peggiorerà anche su Lazio e Toscana. Qualche rovescio isolato anche sull’ovest della Sicilia. Giornata ventosa su tutti i mari, in modo particolare in Sardegna sempre per venti di Scirocco con temperature che tenderanno ancora ad aumentare al Centrosud e sulle Isole, con possibili punte fino a 28 gradi.



L’INIZIO DELLA SETTIMANA SARA’ SOTTO IL SEGNO DEL CICLONE MEDITERRANEO

Il tempo della prossima settimana vedrà l’ingresso di questo vortice ciclonico nel cuore del Mediterraneo dove la circolazione di bassa pressione pur indebolendosi insisterà per alcuni giorni. Questa depressione andrà a richiamare aria un po’ più fresca dall’Europa settentrionale che si riverserà sull’Italia determinando un calo delle temperature verso valori meno eclatanti per la stagione, anche se ancora sopra le medie stagionali. Lunedì al mattino parziali schiarite in gran parte del Sud con piogge anche forti e possibili rovesci e temporali sulle Venezie, fenomeni anche moderati tra alto Piemonte e alta Lombardia; locali precipitazioni su Liguria, medio Tirreno, Campania e Sardegna dove non si esclude anche qualche temporale. Nel pomeriggio piogge sparse in molte aree del Nord eccetto l’Emilia Romagna; rovesci possibili su Friuli e Ponente ligure. Instabile con il rischio di locali rovesci o temporali su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, soprattutto nella fascia costiera. Qualche apertura in più sul medio Adriatico. Massime in calo su Isole, settore tirrenico e Triveneto; venti meridionali da moderati a forti su Adriatico, Penisola e Isole. Martedì tempo più asciutto su gran parte del Nord, ancora a rischio piogge Emilia Romagna, Centro, Campania e Sardegna. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).