S.Sede-Cina, Wsj: il Papa accetta 7 vescovi della Chiesa patriottica

Papa Francesco ha deciso di accettare la legittimità di 7 cardinali cattolici designati dal governo cinese, nell'ambito della cosiddetta "Chiesa patriottica", in una concessione che la Santa Sede spera possa portare Pechino a riconoscere l'autorità del Pontefice sulla Chiesa cattolica in Cina gettando le basi per la fine del lungo gelo dei rapporti bilaterali. Lo riporta il Wall Street Journal.