S.Marino, 850 mln redditi nascosti

In seguito alle verifiche sugli oltre 33 miliardi di euro spostati tra Italia e San Marino tra il 2009 e il 2014, la guardia di finanza ha individuato redditi nascosti al Fisco per oltre 850 milioni e un'Iva evasa per circa 153 milioni. I controlli degli uomini delle Fiamme Gialle hanno riguardato 1.050 posizioni mentre sono 58mila i soggetti che hanno trasferito il denaro dal nostro Paese alla Repubblica del Titano o viceversa.