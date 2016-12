Ruby ter, pm: archiviazione per 13

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per 13 persone indagate nell'inchiesta "Ruby ter". Tra queste gli storici legali di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini e Piero Longo, l'europarlamentare di Fi Licia Ronzulli, e il caposcorta dell'ex premier, Giuseppe Estorelli. Per altre 32 posizioni, invece, tra cui quella del leader di Foza Italia, accusato di corruzione in atti giudiziari, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.