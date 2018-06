Ruby ter, Berlusconi rinviato a giudizio a Roma per corruzione

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Roma dal gup per il reato di corruzione nell'ambito di uno dei filoni giunto a Roma per competenza da Milano dell'indagine Ruby Ter. Con Berlusconi rinviato a giudizio anche Mariano Apicella, accusato di corruzione e falsa testimonianza. Il processo inizierà il 23 novembre davanti alla II sezione penale.

La vicenda giudiziaria è una tranche di quella legata alle serate organizzate nella villa di Arcore: secondo le accuse l'ex presidente del Consiglio avrebbe pagato Apicella per avere in cambio una sua falsa testimonianza sul caso. A Roma sarebbe avvenuta la prima dazione di denaro in favore del cantante che avrebbe ricevuto complessivamente dall'ex cavaliere 157mila euro.