Ruba l'auto del calciatore Daniele De Rossi e fa incidente: arrestato

Un romano di 43 anni ha rubato l'auto del calciatore Daniele de Rossi e poco dopo si è schiantato contro un muro a Roma. Il ladro è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava la fuga a piedi. La Smart del giocatore giallorosso era stata rubata poco prima in Corso Vittorio Emanuele, in centro, ed era stata parcheggiata in strada. I militari lo hanno individuato durante un servizio di controllo del territorio contro i furti d'auto.

La fuga del ladro è durata davvero poco. Dopo aver rubato la vettura in Corso Vittorio Emanuele verso le 2.30, è scappato in direzione del viale del Muro Torto dove ha poi finito la propria corsa contro la cinta di contenimento dell'arteria stradale. La successiva fuga a piedi ha consentito ai militari di raggiungere e arrestare il 43enne romano con celerità.