Rovigo, gli animalisti insorgono contro la carrozza di Natale

"Dato che non siamo nell’Ottocento di Dickens, troviamo anacronistica questa forma di trasporto - si legge nella lettera inviata all'amministrazione dall'attivista Silvia Mariani - Questa pratica è eticamente inaccettabile e molti cittadini ci hanno contattato per essere la loro voce nel chiedere che la nostra città non si abbassi ai livelli di quelle che, ancora oggi, sfruttano gli animali per il divertimento di pochi. Sappiamo bene che non è una pratica illegale, che gli animali in questione non subiscono maltrattamenti evidenti a norma di legge. Ma è evidente che si tratta di una concezione del rapporto uomo-animale sbagliata".



Il comune di Rovigo si dice sorpreso della lettera della Lav, e dichiara che l'iniziativa è legata alla promozione di un'attività ippica nella quale non ha dovuto versare un centesimo. "Che si vergognino, i cavalli hanno sempre tirato le barche e le carrozze della regina. E si sono guadagnati da vivere. L’unica alternativa è mandarli al macello. Siamo arrivati alla pazzia collettiva". Ha commentato al Resto del Carlino, il titolare del club ippico interessato il "Criollo" di Tribano, pease in provincia di Padova.