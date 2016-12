Rouen, Papa Francesco: orrore e dolore per violenza assurda

Una condanna "radicale di ogni forma di odio e la preghiera per le persone colpite". E' stata questa la prima reazione di Papa Francesco alla notizia dei fatti di Rouen. Lo rende noto padre Lombardi, spiegando come il Pontefice abbia espresso "dolore e orrore per questa violenza assurda". "Siamo vicini - ha quindi concluso - alla Chiesa in Francia, alla Arcidiocesi di Rouen, alla comunità colpita e al popolo francese".