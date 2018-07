Roseto, imprenditore sorpreso a rubare acqua di mare: tremila euro di multa

Con una piccola idrovora stava prelevando illegalmente acqua di mare che andava a riempire serbatoi all'interno del suo camion. E, sorpreso dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), impegnati nell'operazione "Spiagge Sicure", non ha saputo dare spiegazioni. Così a un imprenditore teramano è stata elevata una sanzione amministrativa di tremila euro , come riporta il sito d'informazione Cityrumors.it.

L'uomo si era recato sulla spiaggia con il suo camion, nei pressi di un campeggio di Roseto degli Abruzzi, in zona Cologna, e con un tubo collegato a un'idrovora "pescava", senza autorizzazioni, a circa 10 metri dalla riva, acqua di mare e riempiva così alcuni serbatoi all'interno del mezzo.



Secondo i militari della Capitaneria, l'imprenditore stava facendo "rifornimento" di acqua marina per la sua attività di trattamento e lavorazione del pesce. Per gli investigatori, inoltre, eludendo i controlli, potrebbe aver "rubato" acqua di mare anche in altre occasioni.