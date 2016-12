Romina Carrisi ricorda Ylenia: "L'assenza di un amore incolmabile mi sussurra di non dimenticarti"

"L'odore di un maglione mi riporta al tuo viso angelico. Stupendamente deciso". Sono queste le parole che aprono un lungo post su Instagram che Romina Carrisi-Power, la figlia 26enne di Albano e Romina, dedica alla sorella Ylenia nel giorno in cui avrebbe compiuto 46 anni. Parole commosse e affettuose, segno di un legame ancora intenso: "L'essenza dell'amore incolmabile, mi sussurra piano di non dimenticare. Di non dimenticarti".