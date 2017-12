Roma, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in rianimazione al Gemelli

Vittorio Cecchi Gori , 75 anni, è ricoverato in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata. Cecchi Gori è arrivato in ospedale a causa di una ischemia cerebrale: in conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati anche alcuni problemi cardiaci. Le condizioni del produttore ed ex presidente della Fiorentina sono serie ma stabili.

I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic, ex moglie, sono in partenza da Miami per Roma dove arriveranno martedì in tarda mattinata. I figli chiedono il massimo riserbo per la privacy per le condizioni di salute del padre.