Roma, viaggio nel multietnico quartiere di Tor Pignattara

"Un tempo Tor Pignattara era detta 'i piccoli Parioli' per la bellezza delle sue palazzine d'epoca" dice sospirando una delle abitanti storiche del quartiere romano. "Adesso è una 'casbah'".

Le telecamere di "Quinta Colonna" si sono avventurate in uno dei quartieri più multietnici della capitale e del Paese, per documentare le tante situazioni di degrado e una convivenza tra i pochi italiani rimasti e la variegata popolazione extracomunitaria che si fa ogni giorno più difficile. "Non solo odori strani per le scale a tutte le ore: molti di loro lasciano pesci e carne di manzo a essiccare sui balconi, appesi alle corde per stendere i panni, infischiandosene delle più elementari norme igieniche" lamenta una signora. Ed è proprio l'igiene molto spesso al centro dei problemi: "Un giorno sono dovuto entrare nell'appartamento dei signori che vivono al piano di sopra perché c'era una infiltrazione d'acqua in casa mia - racconta un uomo - non le dico la sporcizia che ho trovato. Vivono ammassati, non è colpa loro ma di chi affitta le case che non controlla". E infatti il business ruota proprio attorno al mercato immobiliare: i vecchi residenti del quartiere pur di andarsene svendono le proprie case e chi le compra lo fa con l'obiettivo di ammassarci dentro il più alto numero di extracomunitari così da massimizzare i profitti.