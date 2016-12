Roma, usava ambulanza per spacciare: arrestato dipendente ospedale

Un dipendente del Policlinico Umberto I di Roma è stato arrestato per aver utilizzato l'ambulanza per spacciare cocaina . E' quanto emerge dall'indagine che ha portato a tre arresti domiciliari, 7 denunce a piede libero e 4 interdizioni da pubblico ufficio . Stando a quanto emerso i dipendenti del nosocomio utilizzavano le vetture dell'ospedale per scopi privati. Inoltre avrebbero pilotato assunzioni in cooperative che si erano aggiudicate bandi.

Auto dell'Umberto I per andare a fare colazione o recarsi in centri estetici - Le indagini hanno inoltre rilevato come alcuni dei dipendenti avrebbero usato le auto dell'ospedale per recarsi a centri estetici o per andare a fare colazione, altri facessero rifornimento alle proprie vetture mettendolo in conto all'Umberto I e, infine, altri ancora si facessero timbrare il cartellino da colleghi compiacenti.



Le accuse mosse alle 14 persone coinvolte nell'inchiesta sono quelle di truffa e peculato. A dare il via all'indagine, iniziata nel 2014, è stato un esposto anonimo inviato al commissariato di San Lorenzo.